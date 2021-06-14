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У Франції перше щеплення від COVID отримали понад 30 млн осіб

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Париж, Понеділок 14 червня 2021 22:12
У Франції перше щеплення від COVID отримали понад 30 млн осіб Фото: у Франції перше щеплення отримали понад 30 млн осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Франції з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу перше щеплення отримали майже 30,5 млн осіб. При цьому повну вакцинацію пройшли понад 14 млн жителів країни.

Про це повідомляє BFM TV.

У Франції 30 472 434 людини отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу, а 14 364 587 отримали другу ін'єкцію.

Таким чином, на сьогоднішній день у Франції введена 44 837 021 доза вакцини.

Нагадаємо, з 9 червня Франція відкрила кордони для іноземних туристів.

Крім того, з 31 травня у Франції розпочато масову вакцинацію від COVID-19 всіх бажаючих у віці від 18 років. За даними МОЗ країни на 1 червня, перше щеплення отримали понад 26 млн французів, два щеплення було зроблено 11 млн.

Додамо, що наприкінці квітня Макрон представив чотири етапи скасування карантинних обмежень у Франції. Згідно з ними, комендантську годину повністю скасують 30 Червня.

Раніше повідомлялося, що у Британії відклали зняття карантинних обмежень на чотири тижні. У Сполученому Королівстві заходи будуть зняті 19 липня.

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