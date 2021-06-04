Франция с 9 июня начнет принимать туристов: названы условия въезда

"С 9 июня туристические потоки между Францией и зарубежными странами будут вновь открыты в зависимости от санитарной ситуации в третьих странах и вакцинации путешественников", - говорится в сообщении.

Так, правительство разделило страны мира на три зоны - зеленую, оранжевую и красную, которые определяют возможность и условия въезда иностранцев во Францию.

К зеленой зоне отнесли страны ЕС и Европейской экономической зоны, а также Австралию, Японию, Южную Корею, Новую Зеландию и Израиль.

Вакцинированные жители этих стран смогут въехать на территорию Франции без теста на коронавирус, однако если человек не получил прививку, ему необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия.

В оранжевую зону попали страны, где ситуация с коронавирусом остается неопределенной, но их считают зоной распространения опасных штаммов. В нее попало большинство стран мира, включая Украину.

Жители этих стран, которые уже были вакцинированы смогут въехать во Францию при наличии отрицательного теста, сделанным не ранее 72 часов до поездки, или антиген-тестом, не старше 48 часов. Однако при наличии важной причины для въезда при наличии теста могут пустить не вакцинированного человека.

В красную зону отнесли страны с риском распространения мутировавших штаммов, в частности, ЮАР, Бразилию, Индию и Турцию. Жителям этих стран въехать во Францию с тестом будет возможно лишь при наличии крайне важной причины, даже при полной вакцинации.