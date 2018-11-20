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Во Франции открыли дело из-за финансирования избирательной кампании Макрона, - Reuters

Новости » Политика    20.11.2018 - 20:04
Во Франции открыли дело из-за финансирования избирательной кампании Макрона, - Reuters
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

Национальная комиссия по контролю за финансированием предвыборной кампании не смогла установить источник некоторых пожертвований

Во Франции начали расследование в отношении источника происхождения 144 тыс. евро из бюджета избирательной кампании президента Франции Эммануэля Макрона на выборах 2017 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Источники издания сообщили, что досудебное расследование инициировано после того, как Национальная комиссия по контролю за финансированием предвыборной кампании не смогла установить источник некоторых пожертвований, внесенных в избирательный фонд партии "Вперед!" Макрона.

Неучтенные средства представляют собой небольшую часть расходов кампании Макрона. Согласно данным комиссии, Макрон привлек 16,8 млн евро для финансирования своей предвыборной кампании. Из них на президентские выборы 2017 года было потрачено 16,7 млн евро. Его избирательная кампания стала самой дорогостоящей.

Напомним, ранее глава США Дональд Трамп заявлял, что у президента Франции Эммануэля Макрона очень низкий рейтинг одобрения в его стране.

Также Макрон возразил критике Трампа по поводу идеи создания европейской армии. Французский президент подчеркивал, что идея создания европейской армии не противоречит требованиям Трампа.

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Новости Украины ФранцияфинансыЭммануэль Макрон
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