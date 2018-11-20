У Франції відкрили справу через фінансування виборчої кампанії Макрона, - Reuters

Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)

Національна комісія по контролю за фінансуванням передвиборчої кампанії не змогла встановити джерело деяких пожертвувань

У Франції почали розслідування стосовно джерела походження 144 тис. євро з бюджету виборчої кампанії президента Франції Еммануеля Макрона на виборах 2017 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Джерела видання повідомили, що досудове розслідування ініційовано після того, як Національна комісія по контролю за фінансуванням передвиборчої кампанії не змогла встановити джерело деяких пожертвувань, внесених у виборчий фонд партії "Вперед!" Макрона.

Невраховані кошти являють собою невелику частину витрат кампанії Макрона. Згідно з даними комісії, Макрон привернув 16,8 млн євро для фінансування своєї передвиборної кампанії. З них на президентські вибори 2017 року було витрачено 16,7 млн євро. Його виборча кампанія стала найдорожчою.

Нагадаємо, раніше глава США Дональд Трамп заявив, що у президента Франції Еммануеля Макрона дуже низький рейтинг схвалення в його країні.

Також Макрон заперечив критиці Трампа з приводу ідеї створення європейської армії. Французький президент підкреслював, що ідея створення європейської армії не суперечить вимогам Трампа.