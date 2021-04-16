Во Франции начались переговоры Зеленского и Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон начали переговоры один на один. Они проходят в Елисейском дворце.
Встреча происходит на фоне наращивания Россией военных сил на границе Украины. К переговорам Зеленского и Макрона присоединится по видеосвязи канцлер Германии Ангела Меркель.
В ОП сообщили, что встреча двух лидеров уже началась.
Президент Украины в интервью изданию Le Figaro заявил, что Россия блокирует любые переговоры, в том числе и нормандские. Он ожидает, что "нормандскую четверку" оживит президент Франции Эммануэль Макрон.
Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. В ходе беседы обсудили ситуацию на Донбассе.
Тогда лидеры Германии и Франции призвали провести переговоры в нормандском формате.
Отметим, Владимир Зеленский назвал три условия для достижения мира на Донбассе.