UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Во Франции начались переговоры Зеленского и Макрона

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон начали переговоры один на один. Они проходят в Елисейском дворце.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса украинского президента.

Встреча происходит на фоне наращивания Россией военных сил на границе Украины. К переговорам Зеленского и Макрона присоединится по видеосвязи канцлер Германии Ангела Меркель.

В ОП сообщили, что встреча двух лидеров уже началась.

Президент Украины в интервью изданию Le Figaro заявил, что Россия блокирует любые переговоры, в том числе и нормандские. Он ожидает, что "нормандскую четверку" оживит президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. В ходе беседы обсудили ситуацию на Донбассе.

Тогда лидеры Германии и Франции призвали провести переговоры в нормандском формате.

Отметим, Владимир Зеленский назвал три условия для достижения мира на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийФранцияДонбассАнгела МеркельЭммануэль МакронНормандский формат
Читайте также
Зеленский уже в Париже, едет на встречу с Макроном
Кремль о снижении напряженности на Донбассе: еще нет повода, чтобы успокоиться
Прогноз погоды