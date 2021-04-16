У Франції почались переговори Зеленського і Макрона

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон почали переговори віч-на-віч. Вони проходять в Єлисейському палаці.
Зустріч відбувається на тлі нарощування Росією військових сил на кордоні України. До переговорів Зеленського і Макрона приєднається по відеозв'язку канцлер Німеччини Ангела Меркель.
В ОП повідомили, що зустріч двох лідерів уже почалась.
Президент України в інтерв'ю виданню Le Figaro заявив, що Росія блокує будь-які переговори, зокрема і нормандські. Він очікує, що "нормандську четвірку" оживить президент Франції Еммануель Макрон.
Нагадаємо, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель. У ході бесіди обговорили ситуацію на Донбасі.
Тоді лідери Німеччини і Франції закликали провести переговори в нормандському форматі.
Зазначимо, Володимир Зеленський назвав три умови для досягнення миру на Донбасі.