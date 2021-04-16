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У Франції почались переговори Зеленського і Макрона

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон почали переговори віч-на-віч. Вони проходять в Єлисейському палаці.

Про це повідомляє прес-служба Офісу українського президента.

Зустріч відбувається на тлі нарощування Росією військових сил на кордоні України. До переговорів Зеленського і Макрона приєднається по відеозв'язку канцлер Німеччини Ангела Меркель.

В ОП повідомили, що зустріч двох лідерів уже почалась.

Президент України в інтерв'ю виданню Le Figaro заявив, що Росія блокує будь-які переговори, зокрема і нормандські. Він очікує, що "нормандську четвірку" оживить президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель. У ході бесіди обговорили ситуацію на Донбасі.

Тоді лідери Німеччини і Франції закликали провести переговори в нормандському форматі.

Зазначимо, Володимир Зеленський назвав три умови для досягнення миру на Донбасі.

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Новини України Володимир ЗеленськийФранціяДонбасАнгела МеркельЕммануель МакронНормандський формат
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