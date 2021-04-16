Зеленский назвал три условия для достижения мира на Донбассе

Для достижения мира на Донбассе нужно выполнить три условия. Главное, чтобы Российская Федерация тоже их выполняла.

По его словам, он стал намного жестче после попыток прекратить войну, которая унесла уже около 14 000 жизней.

"Но это от уверенности: можно установить мир, можно вернуть нормальную демократическую жизнь, можно не допустить ухудшения ситуации в нашем регионе и расширения войны. Что для этого нужно? Реалистичность позиций, справедливость на переговорах и готовность выполнять те обязательства, которые берутся сторонами. Украина предлагает именно такой подход. Главное, чтобы Россия делала то же", - заявил Зеленский.