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Зеленский назвал три условия для достижения мира на Донбассе

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 14:26
Зеленский назвал три условия для достижения мира на Донбассе Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Для достижения мира на Донбассе нужно выполнить три условия. Главное, чтобы Российская Федерация тоже их выполняла.

Об этом в интервью итальянской газете La Repubblica заявил президент Украины Владимир Зеленский, перевод опубликован на сайте президента.

По его словам, он стал намного жестче после попыток прекратить войну, которая унесла уже около 14 000 жизней.

"Но это от уверенности: можно установить мир, можно вернуть нормальную демократическую жизнь, можно не допустить ухудшения ситуации в нашем регионе и расширения войны. Что для этого нужно? Реалистичность позиций, справедливость на переговорах и готовность выполнять те обязательства, которые берутся сторонами. Украина предлагает именно такой подход. Главное, чтобы Россия делала то же", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина не отдаст России ни одного сантиметра своей земли, и важно, чтобы Москва это поняла. Он также подчеркнул, новая агрессия России станет историческим проигрышем для Кремля.

Он надеется, что именно президент Франции Эммануэль Макрон после сегодняшней встречи реанимирует нормандский формат.

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