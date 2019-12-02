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Во Франции при крушении вертолета погибли трое спасателей

Новости » Происшествия     02.12.2019 - 09:37
Во Франции при крушении вертолета погибли трое спасателей
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Самолет находился в пути, чтобы помочь людям, пострадавшим в результате сильного наводнения

Три спасателя погибли в результате крушения вертолета в районе Марселя, на юге Франции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Самолет находился в пути, чтобы помочь людям, пострадавшим в результате сильного наводнения. Катастрофа произошла в ночь на 1 декабря. Ведется расследование для выяснения причины аварии.

Напомним, во Франции в департаменте Вар возросло число погибших в результате паводков до четырех человек.

Ранее в результате масштабного наводнения в Венеции (Италия) погибли 2 человека.

Отметим, в Соединенных Штатах Америки в воскресенье, 30 ноября, произошла авария небольшого самолета Pilatus PC-12, на борту которого находились 12 человек.

Кроме того, в Канаде разбился легкомоторный самолет Piper PA-3, в результате чего погибли две семьи из Узбекистана. Самолет упал в лесном районе на окраине Кингстона. Жертвами авиакатастрофы стали 7 человек, находившиеся на борту самолета, среди них - три ребенка.

Также РБК-Украина писало, что в Демократической Республике Конго произошла авария пассажирского самолета Dornier 228-200.

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