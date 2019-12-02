У Франції під час аварії вертольота загинули троє рятувальників

Літак перебував у дорозі, щоб допомогти людям, постраждалим внаслідок сильної повені

Три рятувальники загинули в результаті аварії вертольота в районі Марселя, на півдні Франції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Літак перебував у дорозі, щоб допомогти людям, постраждалим внаслідок сильної повені. Катастрофа сталася в ніч на 1 грудня. Ведеться розслідування для з'ясування причини аварії.

Нагадаємо, у Франції в департаменті Вар зросла кількість загиблих в результаті паводків до чотирьох осіб.

Раніше в результаті масштабного повені у Венеції (Італія) загинули 2 людини.

Зазначимо, у Сполучених Штатах Америки в неділю, 30 листопада, сталася аварія невеликого літака Pilatus PC-12, на борту якого перебували 12 людей.

Крім того, в Канаді розбився легкомоторний літак Piper PA-3, в результаті чого загинули дві сім'ї з Узбекистану. Літак впав в лісовому районі на околиці Кінгстона. Жертвами авіакатастрофи стали 7 осіб, які перебували на борту літака, серед них - три дитини.

Також РБК-Україна писало, що в Демократичній Республіці Конго сталася аварія пасажирського літака Dornier 228-200.