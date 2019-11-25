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Во Франции возросло число погибших из-за паводков

Новости » Происшествия     25.11.2019 - 02:11
Во Франции возросло число погибших из-за паводков
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Уже четыре тела нашли местные спасатели во Франции

Во Франции в департаменте Вар до четырех человек возросло число погибших в результате паводков. Как передает РБК-Украина об этом сообщает телеканал BFMTV.

В префектуре департамента также добавили - ранее сообщалось о двух погибших, тела которых нашли вначале. Так, в коммуне Ле-Мюи было найдено первое тело. Второго погибшего обнаружили в городке Кабасс в машине.

"Службы безопасности и спасения, занимающиеся наводнениями в Варе, обнаружили в коммуне Таннерон два безжизненных тела и машину пары, которая считалась пропавшей без вести", - сообщили в префектуре.

Спасатели также продолжают поиски 77-летнего мужчины - он пропал во время паводка в коммуне Сент-Антонен-дю-Вар.

Напомним, в результате масштабного наводнения в Венеции (Италия) погибли 2 человека.

В субботу в связи с дождями и наводнениями в двух департаментах на юго-востоке Франции (в Варе и Приморских Альпах) был объявлен красный уровень метеоопасности. В воскресенье уровень погодной опасности снизился с красного до оранжевого. Множество дорог и автомагистралей оказались недоступны для движения автомобилистов, было приостановлено движение поездов на Лазурном берегу.

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