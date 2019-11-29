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В Канаде разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

Новости » Происшествия     29.11.2019 - 22:56
В Канаде разбился легкомоторный самолет, есть погибшие
Фото: самолет Piper PA-32 (wikipedia)

В результате авиакатастрофы погибли 7 человек

В Канаде произошла авария легкомоторного самолета Piper PA-32, а результате чего погибли две семьи из Узбекистана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, легкомоторный самолет разбился в лесном районе на окраине Кингстона. В результате аварии погибли все 7 человек, находившиеся на борту Piper PA-32.

Посол Узбекистана заявил, что жертвами аварии стали две узбекистанские семьи. По его словам, среди погибших дети в возрасте 3, 11 и 15 лет.

Кроме того, в канадской Совете по безопасности на транспорте сообщили, что отправили в Кингстон команду для расследования аварии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Демократической Республике Конго произошла авария пассажирского самолета. Самолет вскоре после взлета упал на густонаселенный квартал города Гома. В результате авиакатастрофы погибли 16 пассажиров и двое членов экипажа самолета Dornier 228-200.

Также РБК-Украина писало, что в американском штате Нью-Джерси легкомоторный самолет упал на жилой дом, что повлекло пожар минимум 3 зданий. На борту самолета находился только пилот. О его состоянии информации не было.

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