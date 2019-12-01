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В США разбился самолет с 12 людьми на борту, есть жертвы

Новости » Происшествия     01.12.2019 - 09:22
В США разбился самолет с 12 людьми на борту, есть жертвы
Фото: Pilatus PC-12 (wikipedia)

Жертвами авиакатастрофы стали 9 человек

В Соединенных Штатах Америки в воскресенье, 30 ноября, произошла авария небольшого самолета Pilatus PC-12, на борту которого находились 12 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщил представитель Национальной комиссии по безопасности транспорта, авария самолета Pilatus PC-12 произошла в американском штате Южная Дакота около 12:30 по местному времени. Самолет разбился вскоре после вылета из аэропорта Чемберлена, за 225 км на запад от водопада Сиу.

Отмечается, что в момент авиакатастрофы в самолете находились 12 человек. В результате аварии 9 человек погибли и трое получили ранения. Среди причин катастрофы, которые рассматривают следователи, погодные условия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Канаде разбился легкомоторный самолет Piper PA-3, в результате чего погибли две семьи из Узбекистана. Самолет упал в лесном районе на окраине Кингстона. Жертвами авиакатастрофы стали 7 человек, находившиеся на борту самолета, среди них - три ребенка.

Также РБК-Украина писало, что в Демократической Республике Конго произошла авария пассажирского самолета Dornier 228-200. Самолет вскоре после взлета упал на густонаселенный квартал города Гома. В результате авиакатастрофы погибли 16 пассажиров и двое членов экипажа самолета.

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