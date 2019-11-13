В Венеции планируют объявить состояние катастрофы из-за наводнения

Фото: наводнение в Венеции (instagram.com/larepubblica)

Наводнение в Венеции стало крупнейшим с 1966 года

В Венеции произошло одно из самых больших наводнений в истории, мэр города Луиджи Брюгнаро планирует объявить состояние катастрофы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что уровень воды достиг отметки в 1,87 метра, что стало крупнейшим наводнением с 1966 года, когда вода поднялась до отметки 1,94 метра.

Как заявил Брюгнаро, он планирует объявить состояние катастрофы, а также предупредил о серьезных последствиях наводнения.

"Ситуация драматична. Мы просим правительство помочь нам. Стоимость будет высокой. Это результат изменения климата. Мы будем просить о состоянии кризиса. Граждане и предприятия собирают материалы, полезные для демонстрации понесенного ущерба", - сообщил мэр Венеции.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что во Франции в результате сильного наводнения погибли три человека. Город Безье оказался одним из наиболее пострадавших. Более 2000 сотрудников из аварийно-спасательных служб были направлены для ликвидации последствий ураганов.

Также сообщалось, что в Камеруне в результате оползня погибли 42 человек. Оползень был вызван сильными проливными дождями. Среди погибших - 26 детей.