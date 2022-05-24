Во Франции хотят вакцинировать людей, контактировавших с больными оспой обезьян

Главное управление здравоохранения (HAS) Франции рекомендовало вакцинировать людей, которые контактировали с больными оспой обезьян. Ранее о необходимости делать прививки от инфекции высказалась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
"HAS рекомендует начать реализацию стратегии вакцинации людей, которые контактировали с больными оспой обезьян", - говорится в релизе ведомства.
Отмечается, что речь также идет о людях из группы риска. Например, медицинских работников, которые контактировали с больными без средств индивидуальной защиты.
Ранее ВОЗ заявили, что вспышка оспы обезьян не требует массовой вакцинации. Как подчеркнул глава подразделения по особо опасным патогенам в Европейском бюро организации Ричард Пебоди, соблюдения правил личной гигиены и безопасной половой жизни будет достаточно, чтобы контролировать распространение инфекции.
По данным ВОЗ на 23 мая, в мире зафиксировано более 100 больных на обезьянью оспу. Основные случаи приходятся на Европу и Северную Америку. Во Франции выявлены три больных инфекцией.
Напомним, в Украине случаев заболевания обезьяньей оспой не зафиксировано.
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