RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Франції хочуть вакцинувати людей, які контактували з хворими на віспу мавп

Фото: у Франції рекомендували вакцинувати людей від віспи мавп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Головне управління охорони здоров'я (HAS) Франції рекомендувало вакцинувати людей, які контактували з хворими на віспу мавп. Раніше про необхідність робити щеплення від інфекції висловилася Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

"HAS рекомендує почати реалізацію стратегії вакцинації людей, які контактували з хворими на віспу мавп", - йдеться в релізі відомства.

Відзначається, що мова також йде про людей з групи ризику. Наприклад, медичних працівників, які контактували з хворими без засобів індивідуального захисту.

Раніше ВООЗ заявили, що спалах віспи мавп не вимагає масової вакцинації. Як підкреслив глава підрозділу з особливо небезпечних патогенів в Європейському бюро організації Річард Пебоді, дотримання правил особистої гігієни та безпечного статевого життя буде достатньо, щоб контролювати поширення інфекції.

За даними ВООЗ на 23 травня, у світі зафіксовано понад 100 хворих на мавпячу віспу. Основні випадки припадають на Європу і Північну Америку. У Франції виявлено три хворих на інфекцію.

Нагадаємо, в Україні випадків захворювання мавпячою віспою не зафіксовано.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяВООЗВіспа мавпВакцинація