В Украине не зафиксировано ни одного случая обезьяньей оспы, - Минздрав
В Украине случаев заболевание обезьяньей оспой не зафиксировано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.
"В Украине вирус обезьяньей оспы внесен в Перечень биологических патогенных агентов, подлежащих эпидемиологическому наблюдению", - говорится в сообщении.
Сейчас украинские эпидемиологи оценивают риск возможной вспышки этого заболевания в Украине.
Напомним, последние несколько дней в странах Европы фиксируют вспышку оспы обезьян. Случаи заболевания выявили в Великобритании, Испании, Франции, Швеции и Португалии.
Отметим, кроме европейских стран обезьянью оспу выявили в Австралии.
Подробнее о симптомах и передаче заболевания - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.