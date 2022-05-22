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В Украине не зафиксировано ни одного случая обезьяньей оспы, - Минздрав

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Украина, Воскресенье 22 мая 2022 13:28
В Украине не зафиксировано ни одного случая обезьяньей оспы, - Минздрав Фото: в Украине не зафиксировано ни одного случая обезьяней оспы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине случаев заболевание обезьяньей оспой не зафиксировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения.

"В Украине вирус обезьяньей оспы внесен в Перечень биологических патогенных агентов, подлежащих эпидемиологическому наблюдению", - говорится в сообщении.

Сейчас украинские эпидемиологи оценивают риск возможной вспышки этого заболевания в Украине.

Напомним, последние несколько дней в странах Европы фиксируют вспышку оспы обезьян. Случаи заболевания выявили в Великобритании, Испании, Франции, Швеции и Португалии.

Отметим, кроме европейских стран обезьянью оспу выявили в Австралии.

Подробнее о симптомах и передаче заболевания - читайте в материале РБК-Украина.

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