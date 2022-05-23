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ВОЗ зафиксировала более 100 больных на обезьянью оспу в Европе и Северной Америке

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Украина, Понедельник 23 мая 2022 22:18
ВОЗ зафиксировала более 100 больных на обезьянью оспу в Европе и Северной Америке Фото: ВОЗ зафиксировала более 100 больных на обезьянью оспу (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Всемирная организация здравоохранения не имеет доказательств того, что вирус обезьяньей оспы мутировал. Наряду с этим, в организации сообщили о более 100 случаях заболевания в странах Европы и Северной Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Более 100 подтвержденных случаев вспышки в Европе и Северной Америке не были тяжелыми. По данным ВОЗ, вспышки являются нетипичными, они возникают в странах, где вирус не циркулирует регулярно. Ученые пытаются понять происхождение случаев и изменилось ли что-то в вирусе.

Многие люди, которым была диагностирована нынешняя вспышка оспы обезьян, были мужчинами, которые занимались однополым сексом.

Чиновники сказали, что пока рано говорить почему, но эта демографическая группа, вероятно, обратится за медицинской помощью или будет иметь доступ к обследованию сексуального здоровья.

Вирус обычно нелегко распространяется между людьми, но он может передаваться при тесном контакте от человека к человеку. Или при контакте с предметами, которыми пользуется человек, который болен оспой обезьян, такими как одежда, постельное белье или посуда.

Напомним, в Украине случаев заболевания обезьяньей оспой не зафиксировано.

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