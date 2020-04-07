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Во Франции число жертв коронавируса превысило 10 тысяч

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 21:30
Во Франции число жертв коронавируса превысило 10 тысяч
Иллюстративное фото (twitter_com_chubailiang)

Более 3 тысяч смертей произошли в домах престарелых

Общее число жертв от последствий заражения коронавирусом во Франции превысило 10 тысяч. Об этом сообщил генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон, передает Le Figaro.

При этом он добавил, что более 3 тысяч смертей произошли в домах престарелых.

"С 1 марта зафиксированы 10328 смертей среди зараженных коронавирусом. 7091 смерть зарегистрирована в больницах и 3237 - в домах престарелых", - сообщил он.

Саломон отметил, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Франции выросло за минувшие сутки почти на 4 тыс. и составляет в настоящий момент 78167.

При этом он добавил, что около 30 тыс. человек в настоящий момент находятся в госпиталях.

"За последние 24 часа в больницы поступило 305 пациентов с симптомами коронавируса. Из общего числа госпитализированных около 7,1 тыс. человек находятся в реанимации, 104 из них - моложе 30 лет", - сообщил он.

Отметим, что Франция стала четвертой страной, где от коронавируса скончались более 10 тысяч человек.

Напомним, правительство Франции ввело цифровое разрешение на передвижение во время карантина из-за пандемии коронавируса. Отныне французы смогут скачать соответствующее разрешение с помощью цифрового приложения на свой смартфон.

Кроме того, во Франции десять пациентов дали свое согласие на исследование препаратом, который должен помогать людям с тяжелыми осложнениями от коронавируса. Лекарственный препарат был сделан на основе гемоглобина морских червей и способен доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека.

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