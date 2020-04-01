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Во Франции протестируют препарат против коронавируса

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 21:22
Во Франции протестируют препарат против коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Продукт под названием HEMO2life уже прошел испытания в США

Во Франции десять пациентов дали свое согласие на исследование препаратом, который должен помогать людям с тяжелыми осложнениями от коронавируса. Об этом сообщает Le Express.

Отмечается, что лекарственный препарат был сделан на основе гемоглобина морских червей и способен доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека.

По мнению ученых, кровь морских червей Arenicolaes - это новая надежда помочь серьезным случаям заболевания коронавирусом.

Всем согласившимся на тестирование препарата пациентам введут раствор, предназначенный для пациентов, страдающих острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС - угрожающее для жизни воспалительное поражение легких, - ред.).

Продукт под названием HEMO2life уже прошел испытания в Соединенных Штатах на людях с мозговой гипоксией.

В случае успеха компания-изготовитель препарата готова предоставить 5 тысяч доз раствора и может в короткий промежуток времени произвести дополнительно 15 тысяч доз.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут получить вакцину от коронавируса COVID-19 к следующему сезону заболевания, то есть к весне 2021 года. Сейчас различные вакцины находятся в первой фазе тестирования.

Отметим, на сегодня в мире разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса COVID-19.

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