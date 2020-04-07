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У Франції число жертв коронавірусу перевищила 10 тисяч

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 21:30
У Франції число жертв коронавірусу перевищила 10 тисяч
Ілюстративне фото (twitter_com_chubailiang)

Більше 3 тисяч смертей сталися в будинках престарілих

Загальне число жертв від наслідків зараження коронавірусом у Франції перевищила 10 тисяч. Про це повідомив генеральний директор Управління охорони здоров'я країни Жером Саломон, передає Le Figaro.

При цьому він додав, що понад 3 тисяч смертей сталися в будинках престарілих.

"З 1 березня зафіксовані 10328 смертей серед заражених коронавірусом. 7091 смерть зареєстрована в лікарнях і 3237 - в будинках престарілих", - повідомив він.

Саломон зазначив, що загальне число підтверджених випадків зараження коронавірусом на території Франції зросло за минулу добу майже на 4 тис. і становить зараз 78167.

При цьому він додав, що близько 30 тис. осіб зараз перебувають у госпіталях.

"За останні 24 години в лікарні надійшло 305 пацієнтів з симптомами коронавіруса. Із загального числа госпіталізованих близько 7,1 тис. осіб перебувають у реанімації, 104 з них - віком до 30 років", - повідомив він.

Відзначимо, що Франція стала четвертою країною, де від коронавірусу померли понад 10 тисяч осіб.

Нагадаємо, уряд Франції ввів цифровий дозвіл на пересування під час карантину через пандемію коронавірусу. Відтепер французи зможуть завантажити відповідний дозвіл з допомогою цифрового додатка на свій смартфон.

Крім того, у Франції десять пацієнтів дали свою згоду на дослідження препаратом, який повинен допомагати людям з важкими ускладненнями від коронавірусу. Лікарський препарат був зроблений на основі гемоглобіну морських хробаків і здатний доставляти в 40 разів більше кисню, ніж гемоглобін людини.

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