У Франції число затриманих з початку протестів перевищило 4,5 тисяч осіб

Фото: протести в Парижі (twitter.com/le_figaro)

Близько 4099 осіб перебувають під вартою

У Франції загальне число затриманих в ході акцій протесту руху "жовтих жилетів", що проходять у країні з середини листопада, перевищило 4,5 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFMTV.

За даними телеканалу, 4099 протестувальників були поміщені під варту Зазначається, що наведені дані стосуються протестів на всій території країни, які проходили останні 24 дні.

Нагадаємо, сьогодні президент Франції Емманюель Макрон сьогодні, 10 грудня, оголосив надзвичайне економічне становище в країні.

За даними банку Франції, в зв'язку з протестами "жовтих жилетів" сповільнилося економічне зростання. Банк Франції на тлі протестів прогнозує уповільнення економічного зростання в останньому кварталі 2018 року. За його даними, зростання становитиме лише 0,2% 0,4% у третьому кварталі. Також повідомляється, що керівники виробничих підприємств заявляють про негативний вплив протестів на постачання і роздрібні продажі. Дослідження банку Франції також показало, що завантаження виробничих потужностей впала до найнижчого рівня з травня 2018 року.

Відзначимо, що в ході акцій протесту "жовтих жилетів" у суботу, 8 грудня, у Франції затримали 1 723 тис. демонстрантів, з них 1 тис. 220 заарештовано.

Глава Міністерства внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявляв, що в акціях протесту "жовтих жилетах" взяли участь близько 125 тисяч осіб. У всіх містах країни правоохоронці затримали 1150 активістів.