ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Франції число затриманих з початку протестів перевищило 4,5 тисяч осіб

Новини » Суспільство    10.12.2018 - 22:10
У Франції число затриманих з початку протестів перевищило 4,5 тисяч осіб
Фото: протести в Парижі (twitter.com/le_figaro)

Близько 4099 осіб перебувають під вартою

У Франції загальне число затриманих в ході акцій протесту руху "жовтих жилетів", що проходять у країні з середини листопада, перевищило 4,5 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFMTV.

За даними телеканалу, 4099 протестувальників були поміщені під варту Зазначається, що наведені дані стосуються протестів на всій території країни, які проходили останні 24 дні.

Нагадаємо, сьогодні президент Франції Емманюель Макрон сьогодні, 10 грудня, оголосив надзвичайне економічне становище в країні.

За даними банку Франції, в зв'язку з протестами "жовтих жилетів" сповільнилося економічне зростання. Банк Франції на тлі протестів прогнозує уповільнення економічного зростання в останньому кварталі 2018 року. За його даними, зростання становитиме лише 0,2% 0,4% у третьому кварталі. Також повідомляється, що керівники виробничих підприємств заявляють про негативний вплив протестів на постачання і роздрібні продажі. Дослідження банку Франції також показало, що завантаження виробничих потужностей впала до найнижчого рівня з травня 2018 року.

Відзначимо, що в ході акцій протесту "жовтих жилетів" у суботу, 8 грудня, у Франції затримали 1 723 тис. демонстрантів, з них 1 тис. 220 заарештовано.

Глава Міністерства внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявляв, що в акціях протесту "жовтих жилетах" взяли участь близько 125 тисяч осіб. У всіх містах країни правоохоронці затримали 1150 активістів.

Макрон оголосив про надзвичайний економічний і соціальний стан у Франції Протести у Франції: Макрон зустрівся з представниками профспілок і партій
Новини України Франціяпротест
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся