Во фракцию "Слуга народа" войдут два новых депутата, - Арахамия

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Новые депутаты заменят в составе фракции ранее исключенных Скороход и Полякова

Парламентская фракция "Слуга народа" пополнится двумя новыми депутатами. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, вопрос о включении других депутатов обсуждался с начала работы Верховной рады девятого созыва.

"Не было никакого смысла добавлять нам еще депутатов, у меня и так много работы. А сейчас если два уйдут, то два зайдут. Я не буду сейчас говорить фамилии. Конечно, они в парламенте. У нас переговоры были еще три месяца назад", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что двух нардепов - Анну Скороход и Антона Полякова, исключили из состава фракции "Слуга народа".

Ранее в Раде разгорелся скандал с народным депутатом Скороход, которая заявила о задержании ее мужа, потому что проголосовала против открытия рынка земли.

В ответ глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Анна Скороход предлагала взятки народным депутатам. Он добавил, что политическая партия не имеет никакого отношения к задержанию ее мужа.