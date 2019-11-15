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У фракцію "Слуга народу" увійдуть два нових депутати, - Арахамія

Новини » Політика     15.11.2019 - 12:23
У фракцію "Слуга народу" увійдуть два нових депутати, - Арахамія
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Нові депутати замінять у складі фракції раніше виключених Скороход та Полякова

Парламентська фракція "Слуга народу" поповниться двома новими депутатами. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, питання про включення інших депутатів обговорювалося з початку роботи Верховної ради дев'ятого скликання.

"Не було ніякого сенсу додавати нам ще депутатів, у мене і так багато роботи. А зараз якщо два підуть, то два зайдуть. Я не буду зараз говорити прізвища. Звичайно, вони в парламенті. У нас переговори були ще три місяці тому", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що двох нардепів - Ганну Скороход та Антона Полякова, виключили зі складу фракції "Слуга народу".

Раніше в Раді розгорівся скандал з народним депутатом Скороход, яка заявила про затримання її чоловіка, тому що проголосувала проти відкриття ринку землі.

У відповідь голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Скороход Ганна пропонувала хабара народним депутатам. Він додав, що політична партія не має ніякого відношення до затримання її чоловіка.

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Новини України фракцияСлуга народаДавид Арахамія
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