Фракція СН вирішила у понеділок почати процедуру відставки Разумкова
Члени фракції "Слуга народу" назбирали достатню кількість підписів для відставки голови Верховної ради Дмитра Разумкова. Процедура відкликання запланована на понеділок.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речниці "Слуги народу" Юлії Палійчук.
Під час засідання фракції "Слуга народу", депутати порушили питання відставки голови Верховної ради Дмитра Разумкова.
"Шляхом голосування депутатами фракції прийнято рішення у понеділок розпочати процедуру відкликання голови Верховної ради України із займаної посади", - повідомляє речниця "Слуги народу".
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло, що, на думку президента України, питання відставки Разумкова є внутрішньофракційним.
Зокрема, РБК-Україна писало про те, що народні депутати "Слуги народу" почали збирати підписи щодо відставки голови Верховної ради.