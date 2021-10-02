ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Фракція СН вирішила у понеділок почати процедуру відставки Разумкова

Новость на русском →
Київ, Субота 02 жовтня 2021 22:35
Фракція СН вирішила у понеділок почати процедуру відставки Разумкова Фото: голова Верховної ради Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Члени фракції "Слуга народу" назбирали достатню кількість підписів для відставки голови Верховної ради Дмитра Разумкова. Процедура відкликання запланована на понеділок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речниці "Слуги народу" Юлії Палійчук.

Під час засідання фракції "Слуга народу", депутати порушили питання відставки голови Верховної ради Дмитра Разумкова.

"Шляхом голосування депутатами фракції прийнято рішення у понеділок розпочати процедуру відкликання голови Верховної ради України із займаної посади", - повідомляє речниця "Слуги народу".

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло, що, на думку президента України, питання відставки Разумкова є внутрішньофракційним.

Зокрема, РБК-Україна писало про те, що народні депутати "Слуги народу" почали збирати підписи щодо відставки голови Верховної ради.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слуга народа Верховна рада
NEWS
"Слуги народу" зібрали понад 150 підписів за відставку Разумкова
"Слуги народу" зібрали понад 150 підписів за відставку Разумкова
DAILY
Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо