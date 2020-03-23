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Рада готова к проведению внеочередного заседания, - источник

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 13:12
Рада готова к проведению внеочередного заседания, - источник
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На совещании с главами фракций обсуждался формат проведения внеочередного заседания

Верховная готова к проведению внеочередного заседания. Об этом РБК-Украина рассказал источник в парламенте после проведенного совещания при участии главы Верховной рады и глав фракций.

Как отметил источник, ждут законопроекты от Кабмина.

"Верховная Рада уже полностью готова к проведению внеочередного заседания. Единственная задержка - ждут законопроекты от правительства", - сообщил источник.

По словам собеседников РБК-Украина в руководстве фракции "Слуга народа" на совещании с главами фракций обсуждался формат проведения внеочередного заседания ВР. Однако, по словам источника, внеочередное заседание не может состояться дистанционно из-за того, что предложенный Русланом Стефанчуком законопроект о работе Рады в режиме видеоконференции еще не принят.

"Для того, чтобы принять этот закон нужно собраться физически. А к тому времени протестировать, все ли будет работать (онлайн, - ред.). Кроме того, должны дать выводы эксперты из Конституционного права", - сообщил источник.

Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков заявлял о подготовке к проведению внеочередного заседания в ближайшее время. На сегодня парламент ждет от Кабмина законопроекты, которые будут рассматриваться на этом заседании.

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