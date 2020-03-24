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Рада может провести внеочередное заседание 26 марта, - источник

Новости » Политика     24.03.2020 - 11:13
Рада может провести внеочередное заседание 26 марта, - источник
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас фракция СН собирает присутствие нардепов

Верховная рада Украины может провести внеочередное заседание парламента в четверг, 26 марта, в связи с пандемией коронавируса. Об этом РБК-Украина сообщил источник во фракции "Слуга народа".

Отметим, ранее проведение внеочередного заседания анонсировал спикер Рады Дмитрий Разумков. Однако он не уточнил возможную дату проведения.

"Уже собираем присутствие нардепов", - сообщил источник во фракции.

Напомним, источник РБК-Украина в парламенте после проведенного совещания при участии главы Верховной рады и глав фракций заявил, что ВР готова к проведению внеочередного заседания. По словам собеседника агентства, в Раде ожидают законопроекты от Кабмина.

По словам источников РБК-Украина в руководстве фракции "Слуга народа" на совещании с главами фракций обсуждался формат проведения внеочередного заседания ВР. Однако, как пояснили собеседники, внеочередное заседание не может состояться дистанционно из-за того, что предложенный первым вице-спикером Русланом Стефанчуком законопроект о работе Рады в режиме видеоконференции еще не принят.

Как писало агентство ранее, в парламенте появился текст законопроекта Стефанчука о проведении пленарных заседаний Рады на время карантина из-за коронавируса в режиме видеоконференции.

Добавим также, вчера Кабмин Дениса Шмыгаля зарегистрировал в Раде свой первый законопроект. Текст документа сейчас отсутствует на сайте парламента, но в соответствии с названием проектом предлагаются изменения в государственный бюджет на 2020 год в части беспрерывного питания военнослужащих.

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