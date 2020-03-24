Фракція "Слуга народу" проведе засідання у четвер, - нардеп

Фото: Олександр Качура (Віталій Носач/РБК-Україна)

Качура зазначив, що після зустрічі СН відбудеться позачергове засідання Ради

Депутат Верховної ради України від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що СН проведе засідання у четвер, 26 березня, вранці. Про це він написав у своєму Telegram.

За словами парламентарія, після зустрічі фракції відбудеться позачергове засідання Ради.

"Отже. У четвер (26.03) вранці відбудеться зустріч фракції СН. Після позачергове засідання ВР", - написав нардеп.

Нагадаємо, раніше джерело РБК-Україна у фракції "Слуга народу" повідомило, що ВР може провести позачергове засідання парламенту в четвер, 26 березня. Раніше проведення позачергового засідання анонсував і спікер Ради Дмитро Разумков. Однак він не уточнив можливу дату проведення.

Також повідомлялося, що ВР готова до проведення позачергового засідання. За словами співрозмовника нашого агентства, в Раді чекають законопроекти від Кабміну.

Джерела РБК-Україна в керівництві фракції "Слуга народу" розповіли, що на нараді з главами фракцій обговорювався формат проведення позачергового засідання ВР. Однак, як пояснили співрозмовники, позачергове засідання не може відбутися дистанційно через те, що запропонований першим віце-спікером Русланом Стефанчуком законопроект про роботу Ради в режимі відеоконференції ще не прийнятий.

Як писало агентство раніше, в парламенті з'явився текст законопроекту Стефанчука про проведення пленарних засідань Ради на час карантину через коронавірус у режимі відеоконференції.