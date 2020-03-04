Фракция "Слуга народа" проведет еще одно заседание. Об этом сообщил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков во время внеочередного заседания парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

На данный момент в Раде объявлен 20-минутный перерыв.

"Уважаемые коллеги объявляется перерыв 20 минут для заседания фракции", - заявил Разумков.

Перерыв был объявлен после голосования за назначение на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля. За назначение проголосовали 291 нардеп, 59 против, 46 воздержались и 9 не голосовали. В Кабмине Алексея Гончарука Шмыгаль занимал должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий.

Ранее Верховная рада отправила в отставку Кабмин Гончарука. Отставку поддержали 353 нардепа.

Также сообщалось, что в "Слуге народа" пока не определились с пятью кандидатами на должности в новом правительстве. По словам замглавы фракции Павла Халимона, нет определенности с кандидатом на пост министра экономики, министра аграрной политики, министра образования, министра энергетики и министра культуры.