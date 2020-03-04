Фракція "Слуга народу" проведе ще одне засідання. Про це повідомив голова Верховної ради Дмитро Разумков під час позачергового засідання парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

На даний момент в Раді оголошено 20-хвилинну перерву.

"Шановні колеги, оголошується перерва 20 хвилин для засідання фракції", - заявив Разумков.

Перерву було оголошено після голосування за призначення на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. За його призначення проголосували 291 нардеп, 59 проти, 46 утрималися і 9 не голосували. У Кабміні Олексія Гончарука Шмигаль обіймав посаду віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій.

Раніше Верховна рада відправила у відставку Кабмін Гончарука. Відставку підтримали 353 нардепа.

Також повідомлялося, що в "Слуги народу" поки не визначилися з п'ятьма кандидатами на посади у новому уряді. За словами заступника голови фракції Павла Халимона, немає визначеності з кандидатом на посаду міністра економіки, міністра аграрної політики, міністра освіти, міністра енергетики і міністра культури.