Фракція "Слуг" і комітет Ради підтримали призначення Хмари міністром оборони
19 серпня Комітет Верховної Ради України з питань оборони та фракція партії "Слуга народу" підтримали призначення Євгенія Хмари новим міністром оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис народного депутата від "Голосу" Ярослав Железняка та заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
"Комітет з питань оборони підтримав кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони", - написав Железняк.
За його словами, за це рішення проголосували всі 15 членів комітету.
Як повідомив Арахамія, 19 серпня фракція "Слуга народу" провела зустріч з Андрієм Сибігою та Євгенієм Хмарою.
"Внесення кандидатів на посади міністра оборони та міністра закордонних справ України - це виключна компетенція Президента України. Фракція підтримує Володимира Зеленського і запропонованих ним кандидатів", - заявив глава фракції.
Він також додав, що "слуги народу" вважають Андрія Сибігу дійсно досвідченим дипломатом, а також потужним членом президентської команди. На цьому тлі він наголосив, що Сибіга має продовжити роботу, якою займається вже чимало часу.
Окремо Арахамія висловився і щодо Хмари.
"Євгеній Хмара - бойовий офіцер, який неодноразово ризикував життям заради України. Добре зарекомендував себе на військовій службі та під час виконання обов'язків міністра оборони", - наголосив глава фракції.
За його словами, Хмара вже розкрив власні пріоритети роботи. Так, він планує:
- продовжувати перехоплювати стратегічну ініціативу;
- переносити війну на територію ворога;
- берегти людський капітал;
- розвивати технології та оборонно-промисловий комплекс.
Арахамія також зауважив, що Хмара підтримує ідею збереження позитивних напрацювань та людей, які добре зарекомендували себе в Міністерстві оборони.
"Фракція поділяє його погляди і підтримуватиме його кандидатуру в залі", - підсумував Арахамія.
До речі, вже 19 серпня у Раді очікується голосування за кандидатуру Євгенія Хмари.
До речі, 18 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради подання про призначення Хмари міністром оборони.
Також ми писали, що Банкова не планує повертати Михайла Федорова та розраховує на спад протестів.