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Фракція "Слуг" і комітет Ради підтримали призначення Хмари міністром оборони

10:24 19.08.2026 Ср
2 хв
Коли може відбутися голосування в парламенті?
aimg Юлія Капітонова
Фракція "Слуг" і комітет Ради підтримали призначення Хмари міністром оборони Фото: Євгеній Хмара (facebook.com/SecurSerUkraine/)
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19 серпня Комітет Верховної Ради України з питань оборони та фракція партії "Слуга народу" підтримали призначення Євгенія Хмари новим міністром оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис народного депутата від "Голосу" Ярослав Железняка та заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Комітет з питань оборони підтримав кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони", - написав Железняк.

За його словами, за це рішення проголосували всі 15 членів комітету.

Як повідомив Арахамія, 19 серпня фракція "Слуга народу" провела зустріч з Андрієм Сибігою та Євгенієм Хмарою.

"Внесення кандидатів на посади міністра оборони та міністра закордонних справ України - це виключна компетенція Президента України. Фракція підтримує Володимира Зеленського і запропонованих ним кандидатів", - заявив глава фракції.

Він також додав, що "слуги народу" вважають Андрія Сибігу дійсно досвідченим дипломатом, а також потужним членом президентської команди. На цьому тлі він наголосив, що Сибіга має продовжити роботу, якою займається вже чимало часу.

Окремо Арахамія висловився і щодо Хмари.

"Євгеній Хмара - бойовий офіцер, який неодноразово ризикував життям заради України. Добре зарекомендував себе на військовій службі та під час виконання обов'язків міністра оборони", - наголосив глава фракції.

За його словами, Хмара вже розкрив власні пріоритети роботи. Так, він планує:

  • продовжувати перехоплювати стратегічну ініціативу;
  • переносити війну на територію ворога;
  • берегти людський капітал;
  • розвивати технології та оборонно-промисловий комплекс.

Арахамія також зауважив, що Хмара підтримує ідею збереження позитивних напрацювань та людей, які добре зарекомендували себе в Міністерстві оборони.

"Фракція поділяє його погляди і підтримуватиме його кандидатуру в залі", - підсумував Арахамія.

До речі, вже 19 серпня у Раді очікується голосування за кандидатуру Євгенія Хмари.

До речі, 18 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради подання про призначення Хмари міністром оборони.

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Міністерство оборони України Андрій Сибіга Верховна рада Євгеній Хмара
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