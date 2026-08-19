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Фракция "Слуг" и комитет Рады поддержали назначение Хмары министром обороны

10:24 19.08.2026 Ср
2 мин
Когда может состоятся голосование в парламенте?
aimg Юлия Капитонова
Фракция "Слуг" и комитет Рады поддержали назначение Хмары министром обороны Фото: Евгений Хмара (facebook.com/SecurSerUkraine/)
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19 августа Комитет Верховной Рады Украины по вопросам обороны и фракция партии "Слуга народа" поддержали назначение Евгения Хмары новым министром обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост народного депутата от "Голоса" Ярослав Железняка и заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Комитет по обороне поддержал кандидатуру Хмары на должность министра обороны", - написал Железняк.

По его словам, за данное решение проголосовали все 15 членов комитета.

Как сообщил Арахамия, 19 августа фракция "Слуга народа" провела встречу с Андреем Сибигой и Евгением Хмарой.

"Внесение кандидатов на должности министра обороны и министра иностранных дел Украины - это исключительная компетенция Президента Украины. Фракция поддерживает Владимира Зеленского и предложенных им кандидатов", - заявил глава фракции.

Он также добавил, что "слуги народа" считают Андрея Сибига действительно опытным дипломатом, а также сильным членом президентской команды. На этом фоне он подчеркнул, что Сибига должен продолжить работу, которой занимался ранее.

Отдельно Арахамия высказался относительно Хмары.

"Евгений Хмара - боевой офицер, который неоднократно рисковал жизнью ради Украины. Хорошо зарекомендовал себя на военной службе и при исполнении обязанностей министра обороны", - подчеркнул глава фракции.

По его словам, Хмара уже раскрыл свои приоритеты работы. Так, он планирует:

  • продолжать перехватывать стратегическую инициативу;
  • переносить войну на территорию врага;
  • беречь человеческий капитал;
  • развивать технологии и оборонно-промышленный комплекс.

Арахамия также отметил, что Хмара поддерживает идею сохранения положительных наработок и людей, которые хорошо себя зарекомендовали в Министерстве обороны.

"Фракция разделяет его взгляды и будет поддерживать его кандидатуру в зале", - подытожил Арахамия.

Кстати, уже 19 августа в Раде ожидается голосование за кандидатуру Евгения Хмары.

Кстати, 18 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Хмары министром обороны.

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