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Фракция "Батькивщина" не будет переходить в оппозицию, - Тимошенко

Новости » Политика    29.08.2019 - 14:26
Фракция "Батькивщина" не будет переходить в оппозицию, - Тимошенко
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

"Батькивщина" будет работать "за пределами" большинства

Фракция "Батькивщина" в новом парламенте не будет переходить в оппозицию, а намерена работать за пределами большинства в интересах народа. Об этом заявила лидер фракции Юлия Тимошенко в Верховной раде сегодня, 29 августа, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом Тимошенко заверила, что ее фракция будет контролировать каждый шаг новой власти и не позволит разворота проевропейского курса страны.

"Фракция "Батькивщина" не будет переходить в оппозицию. Мы будем работать за пределами большинства и готовы поддерживать все инициативы президента и его команды, которые будут давать развитие государства и улучшение жизни людей. В то же время мы будем тщательно контролировать каждый шаг новой власти. И не позволим разворота проевропейского курса – ни в части суверенитета, ни в части прав людей и социальных стандартов", – заявила политик.

Тимошенко также заверила, что депутаты "Батькивщины" будут стоять на защите национальной собственности, сельскохозяйственной земли, бороться с коррупцией и бедностью.

"Консервация" экономики и бедности являются недопустимыми... Будем внимательно следить за проявлениями лоббизма и коррупции и будем делать все, чтобы коррупционеры были привлечены к ответственности", – пояснила Тимошенко.

Но главным для страны Тимошенко считает достижение мира не путем капитуляции, а на базе национальных интересов.

Сегодня была создана депутатская фракция "Батькивщина", в которую вошли 25 парламентариев, и избрано руководство. Председателем фракции единогласно избрана Юлия Тимошенко, а ее заместителем – Сергей Соболев.

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