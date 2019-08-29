Фракція "Батьківщина" не переходитиме в опозицію, - Тимошенко

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

"Батьківщина" працюватиме "за межами" більшості

Фракція "Батьківщина" в новому парламенті " не переходитиме в опозицію, а працюватиме за межами більшості в інтересах народу. Про це заявила лідер фракції Юлія Тимошенко у Верховній раді сьогодні, 29 серпня, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому Тимошенко запевнила, що її фракція контролюватиме кожен крок нової влади та не дозволить розвороту проєвропейського курсу країни.

"Фракція "Батьківщина" не переходитиме в опозицію. Ми будемо працювати за межами більшості і готові підтримувати усі ініціативи президента та його команди, які даватимуть розвиток державі та покращення життя людей. Водночас ми ретельно контролюватимемо кожен крок нової влади. І не дозволимо розвороту проєвропейського курсу – ані в частині суверенітету, ані в частині прав людей та соціальних стандартів", – заявила політик.

Тимошенко також запевнила, що депутати "Батьківщини" стоятимуть на захисті національної власності, сільськогосподарської землі, боротимуться з корупцією та бідністю.

"Консервація" економіки та бідності є неприпустимими… Будемо уважно стежити за проявами лобізму та корупції та робитимемо все, щоб корупціонери були притягнуті до відповідальності", – пояснила Тимошенко.

Але головним для країни Тимошенко вважає досягнення миру не шляхом капітуляції, а на базі національних інтересів.

Сьогодні було створено депутатську фракцію "Батьківщина", у яку увійшли 25 парламентарів, та обрано керівництво. Головою фракції одностайно обрано Юлію Тимошенко, а її заступником – Сергія Соболєва.