Из фракции "Слуга народа" могут исключить нескольких депутатов. Об этом РБК-Украина рассказал источник.

Как отмечается, на заседании фракции обсуждают увольнение нардепов Анны Скороход и Антона Полякова.

"Сейчас проходит заседание фракции "Слуга народа". Обсуждают исключение из фракции депутатов Анны Скороход и Антона Полякова", - сообщил источник.

Напомним, вчера в Раде разгорелся скандал с нардепом Скороход. Она заявила, что за то, что проголосовала против открытия рынка земли, задержали ее мужа.

В ГПУ пояснили, что в четверг, 14 ноября, полиция задержала гражданина РФ, который находится в международном розыске, для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

В свою очередь, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Анна Скороход предлагала взятки народным депутатам. Он добавил, что политическая партия не имеет никакого отношения к задержанию ее мужа.

Кроме того, вчера сообщалось, что народного депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук могут уволить с должности представителя Кабинета министров в Верховной раде.