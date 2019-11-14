ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Верещук могут уволить с должности представителя Кабмина в Раде

Новости » Политика     14.11.2019 - 15:07
Верещук могут уволить с должности представителя Кабмина в Раде
Фото: Ирина Верещук (facebook.com/vereschuk.iryna)

Верещук обсудит этот вопрос с премьером Алексеем Гончаруком

Народного депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук могут освободить от обязанностей представителя Кабинета министров в Верховной раде. Об этом Верещук рассказала в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, она от третьих лиц узнала о том, что премьер-министр Алексей Гончарук планирует заменить ее на этой должности. Верещук добавила, что сегодня при участии Гончарука состоится встреча, на которой обсудят вопросы ее увольнения.

"Мы договорились встретиться сегодня и обсудить. Мы обсуждали ряд вопросов и договорились, что вопрос пребывания или не пребывания меня в должности обсудят позже. О времени сообщит премьер-министр", - отметила нардеп.

Она добавила, что Гончарук планирует уволить ее с должности представителя из-за критики деятельности правительства. В частности, проекта госбюджета, а также свою позицию относительно законопроектов.

"Ну вы же видите, какая моя позиция. Я часто густо критикую позицию и видение Кабмина. Например, по бюджетному формированию. Я всегда говорила, что государственный бюджет должен быть направлен на Украину, на украинца. А мы видим разные приоритеты. К сожалению, наши мнения разнятся. К сожалению, меня не слышат, когда я говорю об этом там, за закрытыми дверями", - заявила Верещук.

Напомним, Кабинет министров Украины назначил Верещук представителем в Верховной раде в начале сентября.

Она прошла в Раду по списку партии "Слуга народа" под номером 29. В 2010-2015 годах была мэром Равы-Русской, с сентября 2017 года - доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. Драгоманова, преподавала в Институте экологии экономики и права.

Принятие госбюджета-2020: как голосовали нардепы
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная РадаАлексей Гончарук
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь