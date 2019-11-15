Фото: Рада (РБК-Україна)

На засіданні фракції обговорюють звільнення двох нардепів

З фракції "Слуга народу" можуть виключити кількох депутатів. Про це РБК-Україна розповіло джерело.

Як зазначається, на засіданні фракції обговорюють звільнення нардепів Ганни Скороход та Антона Полякова.

"Наразі триває засідання фракції "Слуга народу". Обговорюють виключення з фракції депутатів Ганни Скороход та Антона Полякова", - повідомило джерело.

Нагадаємо, вчора в Раді розгорівся скандал з нардепом Скороход. Вона заявила, що через те, що проголосувала проти відкриття ринку землі, затримали її чоловіка.

У ГПУ пояснили, що у четвер, 14 листопада, поліція затримала громадянина РФ, який перебуває в міжнародному розшуку, для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах.

У свою чергу, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анна Скороход пропонувала хабарі народним депутатам. Він додав, що політична партія не має жодного відношення до затримання її чоловіка.

Крім того, вчора повідомлялось, що народного депутата від "Слуги народу" Ірину Верещук можуть звільнити від обов'язків представника Кабінету міністрів у Верховній раді.