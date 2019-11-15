ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З фракції "Слуга народу" можуть виключити кількох депутатів

Новини » Політика     15.11.2019 - 10:03
З фракції "Слуга народу" можуть виключити кількох депутатів
Фото: Рада (РБК-Україна)

На засіданні фракції обговорюють звільнення двох нардепів

З фракції "Слуга народу" можуть виключити кількох депутатів. Про це РБК-Україна розповіло джерело.

Як зазначається, на засіданні фракції обговорюють звільнення нардепів Ганни Скороход та Антона Полякова.

"Наразі триває засідання фракції "Слуга народу". Обговорюють виключення з фракції депутатів Ганни Скороход та Антона Полякова", - повідомило джерело.

Нагадаємо, вчора в Раді розгорівся скандал з нардепом Скороход. Вона заявила, що через те, що проголосувала проти відкриття ринку землі, затримали її чоловіка.

У ГПУ пояснили, що у четвер, 14 листопада, поліція затримала громадянина РФ, який перебуває в міжнародному розшуку, для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах.

У свою чергу, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Анна Скороход пропонувала хабарі народним депутатам. Він додав, що політична партія не має жодного відношення до затримання її чоловіка.

Крім того, вчора повідомлялось, що народного депутата від "Слуги народу" Ірину Верещук можуть звільнити від обов'язків представника Кабінету міністрів у Верховній раді.

Казна від "Слуги народу": який держбюджет на 2020 рік прийняла Верховна рада У ГПУ назвали причини затримання чоловіка нардепа Скороход
Новини України увольнениедепутатыСлуга народа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся