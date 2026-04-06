FPV-дрони Росії вдарили по школі в Чернігівській області: що відомо

Влада регіону повідомила, що ввечері 5 квітня російські окупаційні війська атакували прикордонне місто Семенівка Чернігівської області двома FPV-дронами, пошкодивши будівлю школи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова в мережі Facebook.
За словами глави РВА, удар було завдано близько 18:30. Для атаки противник використовував два FPV-дрони, націлені на населений пункт біля кордону з Росією.
Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю загальноосвітньої школи №5. Олександр Селіверстов зазначив, що наразі інформації про постраждалих або загиблих не надходило. Усі обставини та обсяг руйнувань уточнюються.
Подію розглядають як черговий акт цілеспрямованого терору проти об'єктів цивільної інфраструктури на прикордонні.
Місцева влада та очевидці підкреслюють, що Росія продовжує використовувати удари по соціальних об'єктах, включно зі школами, що підкреслює характер її дій як терористичних.
