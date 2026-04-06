FPV-дрони Росії вдарили по школі в Чернігівській області: що відомо

Ворожа атака

За словами глави РВА, удар було завдано близько 18:30. Для атаки противник використовував два FPV-дрони, націлені на населений пункт біля кордону з Росією.

Наслідки для школи

Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю загальноосвітньої школи №5. Олександр Селіверстов зазначив, що наразі інформації про постраждалих або загиблих не надходило. Усі обставини та обсяг руйнувань уточнюються.

Терор проти цивільної інфраструктури

Подію розглядають як черговий акт цілеспрямованого терору проти об'єктів цивільної інфраструктури на прикордонні.

Місцева влада та очевидці підкреслюють, що Росія продовжує використовувати удари по соціальних об'єктах, включно зі школами, що підкреслює характер її дій як терористичних.