FPV-дроны России ударили по школе в Черниговской области: что известно

04:10 06.04.2026 Пн
2 мин
РФ продолжает целенаправлено бить по гражданским объектам
Анастасия Никончук
Фото: дрон (GettyImages)

Власти региона сообщили, что вечером 5 апреля российские оккупационные войска атаковали приграничный город Семеновка Черниговской области двумя FPV-дронами, повредив здание школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Новгород-Северской РВА Александра Селиверстова в сети Facebook.

Вражеская атака

По словам главы РВА, удар был нанесен около 18:30. Для атаки противник использовал два FPV-дрона, нацеленных на населенный пункт у границы с Россией.

Последствия для школы

В результате обстрела повреждено здание общеобразовательной школы №5. Александр Селиверстов отметил, что на данный момент информации о пострадавших или погибших не поступало. Все обстоятельства и объем разрушений уточняются.

Террор против гражданской инфраструктуры

Событие рассматривается как очередной акт целенаправленного террора против объектов гражданской инфраструктуры на приграничье.

Местные власти и очевидцы подчеркивают, что Россия продолжает использовать удары по социальным объектам, включая школы, что подчеркивает характер ее действий как террористических.

Напоминаем, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что российские войска не отказываются от наступления и стремятся создать "буферную зону" в Днепропетровской области.

По его информации, на Александровском направлении наступательные действия Сил обороны ведутся с конца января, в ходе которых контроль был восстановлен над 480 кв. км территории, восемью населенными пунктами в Днепропетровской области и четырьмя — в Запорожской.

Отметим, что в субботу, 4 апреля, российские войска дважды атаковали инфраструктурные объекты "Нафтогаза" в Полтавской области с использованием дронов, в результате чего произошел пожар; после первичного удара оккупанты нанесли повторную атаку.

