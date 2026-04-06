FPV-дроны России ударили по школе в Черниговской области: что известно

Вражеская атака

По словам главы РВА, удар был нанесен около 18:30. Для атаки противник использовал два FPV-дрона, нацеленных на населенный пункт у границы с Россией.

Последствия для школы

В результате обстрела повреждено здание общеобразовательной школы №5. Александр Селиверстов отметил, что на данный момент информации о пострадавших или погибших не поступало. Все обстоятельства и объем разрушений уточняются.

Террор против гражданской инфраструктуры

Событие рассматривается как очередной акт целенаправленного террора против объектов гражданской инфраструктуры на приграничье.

Местные власти и очевидцы подчеркивают, что Россия продолжает использовать удары по социальным объектам, включая школы, что подчеркивает характер ее действий как террористических.