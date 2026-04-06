FPV-дрони Росії вдарили по школі в Чернігівській області: що відомо

04:10 06.04.2026 Пн
РФ продовжує цілеспрямовано бити по цивільних об'єктах
aimg Анастасія Никончук
Фото: дрон (GettyImages)

Влада регіону повідомила, що ввечері 5 квітня російські окупаційні війська атакували прикордонне місто Семенівка Чернігівської області двома FPV-дронами, пошкодивши будівлю школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова в мережі Facebook.

За словами глави РВА, удар було завдано близько 18:30. Для атаки противник використовував два FPV-дрони, націлені на населений пункт біля кордону з Росією.

Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю загальноосвітньої школи №5. Олександр Селіверстов зазначив, що наразі інформації про постраждалих або загиблих не надходило. Усі обставини та обсяг руйнувань уточнюються.

Подію розглядають як черговий акт цілеспрямованого терору проти об'єктів цивільної інфраструктури на прикордонні.

Місцева влада та очевидці підкреслюють, що Росія продовжує використовувати удари по соціальних об'єктах, включно зі школами, що підкреслює характер її дій як терористичних.

Нагадуємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що російські війська не відмовляються від наступу і прагнуть створити "буферну зону" в Дніпропетровській області.

За його інформацією, на Олександрівському напрямку наступальні дії Сил оборони тривають із кінця січня, під час яких контроль було відновлено над 480 кв. км території, вісьмома населеними пунктами в Дніпропетровській області та чотирма - у Запорізькій.

Зазначимо, що в суботу, 4 квітня, російські війська двічі атакували інфраструктурні об'єкти "Нафтогазу" в Полтавській області з використанням дронів, унаслідок чого сталася пожежа; після первинного удару окупанти завдали повторної атаки.

