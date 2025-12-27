FPV-дрони атакували Дніпропетровщину: поранено двох людей

"Агресор обстріляв райони FPV‑дронами, що призвело до значних пошкоджень житлових та господарських об’єктів", - повідомив Гайваненко.

Двоє людей дістали поранення: 64‑річний чоловік у тяжкому стані та 66‑річний – середньої тяжкості, обидва госпіталізовані.

Обстріли спричинили пошкодження транспортного підприємства, чотирьох багатоповерхівок, двох приватних будинків і кількох господарських споруд.

Також постраждали автомобілі, лінія електропередач і сонячні панелі.

"Наслідки ударів по інфраструктурі дуже серйозні", - додав очільник ОВА, підкресливши масштаб руйнувань та потребу у відновленні.

Фото: наслідки атаки FPV-дронів на Нікопольщину (t.me/dnipropetrovskaODA)

Атаки на Дніпропетровщину

Нікопольський район і раніше піддавався ударам FPV‑дронів і артилерії: минулого тижня такі безпілотники вже спричиняли пожежі та руйнування, зокрема у Марганецькій та Мирівській громадах.

Раніше Гайваненко також повідомляв про численні атаки ворога на місто та навколишні села, які неодноразово призводили до пошкодження житлових будинків, комунальної інфраструктури та транспортних об’єктів.