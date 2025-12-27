RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

FPV-дроны атаковали Днепропетровщину: ранены два человека

Фото: последствия атаки FPV-дронов на Никопольщину (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергей Козачук

Сегодня утром Никопольский район Днепропетровской области подверглся атаке врага с использованием FPV-дронов. В результате обстрелов пострадали два человека, а также жилые и хозяйственные постройки в райцентре и громадах региона.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко в Telegram.

"Агрессор обстрелял районы FPV-дронами, что привело к значительным повреждениям жилых и хозяйственных объектов", - сообщил Гайваненко.

Два человека получили ранения: 64-летний мужчина в тяжелом состоянии и 66-летний - средней тяжести, оба госпитализированы.

Обстрелы вызвали повреждения транспортного предприятия, четырех многоэтажек, двух частных домов и нескольких хозяйственных построек.

Также пострадали автомобили, линия электропередач и солнечные панели.

"Последствия ударов по инфраструктуре очень серьезные", - добавил глава ОГА, подчеркнув масштаб разрушений и потребность в восстановлении.

Фото: последствия атаки FPV-дронов на Никопольщину (t.me/dnipropetrovskaODA)

Атаки на Днепропетровскую область

Никопольский район и ранее подвергался ударам FPV-дронов и артиллерии: на прошлой неделе такие беспилотники уже вызывали пожары и разрушения, в частности в Марганецкой и Мировской громадах.

Ранее Гайваненко также сообщал о многочисленных атаках врага на город и окрестные села, которые неоднократно приводили к повреждению жилых домов, коммунальной инфраструктуры и транспортных объектов.

 

Напомним, что войска РФ нанесли удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области, в результате чего более 5000 потребителей в Запорожском регионе остались без электроснабжения.

Также сообщалось, что из-за повреждения энергообъектов возникли значительные задержки движения поездов, в том числе и международных рейсов.

Мы писали, что в ночь на 6 декабря РФ атаковала мирные украинские города, применив баллистические ракеты, "Кинжалы" и дроны-камикадзе "Шахед". Одной из основных целей удара стали Днепр и населенные пункты области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьобстріл Дніпра