Через удар РФ по енергетиці на Дніпропетровщині затримується ряд потягів: перелік
У результаті ворожого обстрілу об'єктів енергетики у Дніпропетровській області ряд потягів, зокрема й міжнародного сполучення, суттєво затримуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
"Резервні тепловози вже виведені, залізничні енергетики поступово відновлюють рух електротягою, але затримки поки що зберігаються", - зазначили в "Укрзалізниці".
Зокрема, це стосується поїздів, що слідують через даний регіон:
- №119 Дніпро – Холм (+3 год);
- №120 Холм – Дніпро (+3:40);
- №75/76 Київ – Кривий Ріг (+ 4:25);
- №37/38 Київ – Запоріжжя (+4:10);
- №79/80 Дніпро – Львів (+6:30).
Зазначається, що всі відхилення від розкладу традиційно зібрано на порталі uz-vezemo. Деякі приміські поїзди також курсуватимуть із затримками 3-4 години, мова про напрямок Дніпра та Кривого Рогу.
Зокрема, поїзд №6008 Пʼятихатки – Дніпро прямує із затримкою 3 години, а №6501 Пʼятихатки – Кривий Ріг – 4 години.
Нагадаємо, 13 грудня у мережі почали повідомляти про масові "мінування" низки поїздів "Укрзалізниці". Йдеться як про регіональні, так і міжнародні рейси. "Укрзалізниця" в коментарі РБК-Україна відповіла, що в разі надходження повідомлень про замінування - поїзди перевіряють вибухотехніки.
Також вчора, 14 грудня, через наслідки ворожих обстрілів на Одещині було змінено рух приміських поїздів, а частину рейсів скасовано. Зміни стосуються окремих напрямків між Одесою, Колосівкою, Подільськом та Роздільною.
Залізничники наголошують, що зміни є вимушеними та спрямовані на безпеку руху й якнайшвидше відновлення стабільного сполучення в регіоні.