РФ атакувала об'єкти енергетики на Дніпропетровщині: тисячі абонентів знеструмлені

Внаслідок російської атаки на об'єкти енергетики у Дніпропетровській області, у Запорізькому регіоні знеструмленими виявились більше 5000 абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його словами, енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Внаслідок російських атак пошкоджені електромережі сусідньої Дніпропетровської області. Через це без світла залишаються 5200 абонентів у Запорізькому районі", - заявив Федоров.

Удари РФ по енергетиці

За даними "Укренерго", після масованих нічних ударів Росії по енергоінфраструктурі найскладніша ситуація нині спостерігається у Чернігівській та Донецькій областях.

Нагадаємо, в ніч проти 6 грудня російські окупаційні війська здійснили масований комбінований удар по енергетичній інфраструктурі в кількох областях України.

Під ворожим вогнем опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Також російські сили завдали ударів по теплоелектростанціях ДТЕК у різних регіонах країни, що призвело до суттєвих пошкоджень обладнання. Через масштабні атаки 6 грудня атомні електростанції були змушені знизити виробництво електроенергії.

Крім того, у ніч на 7 грудня росіяни знову вдарили по енергетичних об’єктах – цього разу по підприємствах у Кременчуцькому районі Полтавщини, застосувавши ракети та ударні дрони. Через обстріли виникли перебої з теплопостачанням і водопостачанням.