Форвард "Лугано" может пропустить матч Лиги Европы с "Динамо"

Форвард швейцарского футбольного клуба "Лугано" Карлиньос получил травму колена и может пропустить матч Лиги Европы с киевским "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба клуба из города Лугано.

Бразильский нападающий получил повреждение и был заменен в матче 8 тура чемпионата Швейцарии против "Серветта".

В нынешнем сезоне Карлиньос забил 1 мяч в 6 матчах чемпионата страны.

Матч "Лугано" - "Динамо" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы состоится 3 октября в Санкт-Галлене и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, "Динамо" с минимальной победы над шведским "Мальме" стартовало в групповом раунде Лиги Европы. Единственный гол на 84 минуте забил полузащитник Виталий Буяльский, который вместе с защитником "Бело-синих" Артемом Шабановым вошел в сотню лучших игроков по итогам первого тура турнира.

Киевский клуб прервал своею серию без побед из шести матчей во всех турнирах. Кроме того, это была первая победа наставника команды Алексея Михайличенко во главе "бело-синих" после возвращения.