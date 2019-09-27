Форвард "Лугано" може пропустити матч Ліги Європи з "Динамо"

Форвард швейцарського футбольного клубу "Лугано" Карліньос отримав травму коліна і може пропустити матч Ліги Європи із київським "Динамо". Про це повідомляє прес-служба клубу з міста Лугано.

Бразильський нападник отримав пошкодження і був замінений в матчі 8 туру чемпіонату Швейцарії проти "Серветта".

У нинішньому сезоні Карліньос забив 1 м’яч у 6 матчах чемпіонату країни.

Матч "Лугано" - "Динамо" в рамках другого туру групового етапу Ліги Європи відбудеться 3 жовтня у Санкт-Галлені і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Динамо" з мінімальної перемоги над шведським "Мальме" стартувало у груповому раунді Ліги Європи. Єдиний гол на 84 хвилині забив півзахисник Віталий Буяльський, який разом із захисником "біло-синіх" Артемом Шабановим увійшов в сотню кращих гравців за підсумками першого туру турніру.

Київський клуб перервав своєю серію без перемог з шести матчів у всіх турнірах. Крім того, це була перша перемога наставника команди Олексія Михайличенка на чолі "біло-синіх" після повернення.