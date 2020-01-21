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Трамп пообещал избавить Европу от "недружелюбных поставщиков энергии"

Новости » В мире     21.01.2020 - 14:51
Трамп пообещал избавить Европу от "недружелюбных поставщиков энергии"
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США заявил о готовности избавить европейских союзников от недружелюбных поставщиков энергии

Президент США Дональд Трамп во время выступления на экономическом форуме в Давосе призвал страны Европейского союза использовать американский газ для обеспечения энергетической безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Трампа, европейским союзникам не нужно больше прибегать к помощи недружелюбных поставщиков энергии.

"Мы призываем наших друзей в Европе пользоваться американскими поставками энергосырья и достичь настоящей энергетической безопасности. Многие европейские страны сталкиваются с ползучим ростом цен на энергоносители, американская энергетическая революция позволяет семьям экономить 2,5 тыс. долларов в год. Мы так успешны, что нам не надо импортировать энергию из враждебных стран, у нас такие запасы газа, что наши европейские союзники больше не должны быть уязвимы из-за недружелюбных поставщиков энергии", - заявил Трамп.

При этом президент США не уточнил какие страны он считает недружелюбными поставщиками энергии.

Ранее РБК-Украина писало, что 21 декабря Трамп подписал законопроект о военном бюджете США на 2020 год, который включает в себя введение санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

Также сообщалось, что власти США требуют от компаний-подрядчиков, которые занимаются строительством газопровода "Северный поток-2" свернуть работы до 20 января, иначе им грозят санкции.

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