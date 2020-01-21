В Давосе задержали двух россиян по подозрению в шпионаже

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Оба задержанных имели дипломатический паспорт

Двох россиян задержала полиция в Давосе за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribune de Geneve.

Отмечается, что оба россиянина были задержаны в Давосе во время проверки документов, при этом один из них представился сантехником, но предъявил российский дипломатический паспорт так же как и второй задержанный. "Сантехники" с России планировали провести три недели.

Задержанных россиян заподозрили в шпионаже. Tribune de Geneve со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что те могли планировать установку подслушивающих устройств на ВЭФ или взлом компьютерных сетей.

В свою очередь, основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер предположил, что именно он был целью возможной операции российских спецслужб в Швейцарии. В беседе с журналистом Reuters Браудер сказал, что об этом ему сообщили сотрудники швейцарских правоохранительных органов.



По швейцарским законам наличие дипломатического паспорта само по себе еще не обеспечивает его владельцу иммунитет от ареста в случае обвинения в шпионаже, на это могут рассчитывать только дипломаты, официально аккредитованные при швейцарском МИД. Ни один из задержанных в Давосе россиян такой аккредитации не имел.

Напомним, сегодня, 21 января, в Давосе стартует Всемирный экономический форум, в котором примут участие президенты Украины, России, США и других стран.

РБК-Украина писало, что Зеленский на экономическом форуме в Давосе выступит со спецзаявлением.