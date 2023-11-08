Формула миру й подальша підтримка. Зеленський переговорив з прем'єром Японії

Президент Володимир Зеленський переговорив з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Говорили про Формулу миру України й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.
Про що говорили:
"Домовилися розширити нашу співпрацю, зокрема роботу над безпековими гарантіями та конференцією з питань відновлення України, яка відбудеться в Японії в лютому наступного року", - додав президент.
Японія є однією з країн, яка виступила з підтримкою України на початку повномасштабного вторгнення терористів на територію нашої країни.
Нещодавно Київ та Токіо розпочали перший раунд переговорів про гарантії безпеки. Японія стала четвертою після США, Великої Британії та Канади, яка розпочала відповідні переговори з Україною.
Зокрема наші країни планують співпрацювати у питаннях щодо відновлення та розмінування звільнених від російської окупації територіях.
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