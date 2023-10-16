Японія допоможе Україні розміновувати звільнені території та відновлювати агросектор

Японія та Україна будуть співпрацювати у питаннях щодо відновлення та розмінування звільнених від російської окупації територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінагрополітики.

Як розповіли у міністерстві, основною проблемою українських аграрії є заміновані поля. Однак у Японії пообіцяли допомогти в питанні гуманітарного розмінування та відновленні агросектору.

"Підтримка фермерів включає безпосереднє фінансування та ресурсну допомогу насінням, добривами. Така допомога планується з наступного року за кошти Європейського Союзу. В проекті бюджету на 2024 рік заплановані виплати на підтримку аграріїв на деокупованих територіях – майже 800 млн гривень. Це 20 млн євро, наданих Україні ЄС. Це безповоротна допомога для сільгосппідприємців", - зазначив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Допомога Україні від Японії

7 жовтня Україна та Японія почали перший раунд переговорів про гарантії безпеки. Східноазійська держава стала четвертою після США, Великої Британії та Канади, яка розпочала відповідні переговори з Києвом.

Також Тоіко запровадив додаткові санкції проти Росії після того, як країни-члени G7 домовилися посилити заходи щодо покарання Москви за розв'язану війну проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.