RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Формула мира и дальнейшая поддержка. Зеленский переговорил с премьером Японии

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский переговорил с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Говорили о Формуле мира Украины и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

О чем говорили: 

  • Владимир Зеленский поблагодарил Японию за ее ведущую роль в поддержке Украины во время председательства в G7; 
  • президента также приветствовал решительное заявление глав МИД стран G7, которые подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины;

"Договорились расширить наше сотрудничество, в частности работу над гарантиями безопасности и конференцией по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Японии в феврале следующего года", - добавил президент. 

  • также Владимир Зеленский поблагодарил Японию за помощь в области энергетики, которая включает мощные турбины и трансформаторы, а также за возобновление работы офиса JICA в Киеве; 
  • обсудили дальнейшую микрофинансовую поддержку Украины, а также работу по продвижению Формулы мира;
  • Владимир Зеленский пригласил Кишиду на предстоящий второй саммит программы "Зерно из Украины".

Помощь Украине от Японии

Япония является одной из стран, которая выступила с поддержкой Украины в начале полномасштабного вторжения террористов на территорию нашей страны.

Недавно Киев и Токио начали первый раунд переговоров о гарантиях безопасности. Япония стала четвертой после США, Великобритании и Канады, начавшей соответствующие переговоры с Украиной.

В частности, наши страны планируют сотрудничать в вопросах восстановления и разминирования освобожденных от российской оккупации территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЯпонияВойна в Украине