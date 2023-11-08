Формула мира и дальнейшая поддержка. Зеленский переговорил с премьером Японии

Президент Владимир Зеленский переговорил с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Говорили о Формуле мира Украины и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.
О чем говорили:
"Договорились расширить наше сотрудничество, в частности работу над гарантиями безопасности и конференцией по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Японии в феврале следующего года", - добавил президент.
Япония является одной из стран, которая выступила с поддержкой Украины в начале полномасштабного вторжения террористов на территорию нашей страны.
Недавно Киев и Токио начали первый раунд переговоров о гарантиях безопасности. Япония стала четвертой после США, Великобритании и Канады, начавшей соответствующие переговоры с Украиной.
В частности, наши страны планируют сотрудничать в вопросах восстановления и разминирования освобожденных от российской оккупации территориях.
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