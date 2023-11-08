Формула мира и дальнейшая поддержка. Зеленский переговорил с премьером Японии

О чем говорили:

Владимир Зеленский поблагодарил Японию за ее ведущую роль в поддержке Украины во время председательства в G7;

президента также приветствовал решительное заявление глав МИД стран G7, которые подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины;

"Договорились расширить наше сотрудничество, в частности работу над гарантиями безопасности и конференцией по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Японии в феврале следующего года", - добавил президент.

также Владимир Зеленский поблагодарил Японию за помощь в области энергетики, которая включает мощные турбины и трансформаторы, а также за возобновление работы офиса JICA в Киеве;

обсудили дальнейшую микрофинансовую поддержку Украины, а также работу по продвижению Формулы мира;

Владимир Зеленский пригласил Кишиду на предстоящий второй саммит программы "Зерно из Украины".

Помощь Украине от Японии

Япония является одной из стран, которая выступила с поддержкой Украины в начале полномасштабного вторжения террористов на территорию нашей страны.

Недавно Киев и Токио начали первый раунд переговоров о гарантиях безопасности. Япония стала четвертой после США, Великобритании и Канады, начавшей соответствующие переговоры с Украиной.

В частности, наши страны планируют сотрудничать в вопросах восстановления и разминирования освобожденных от российской оккупации территориях.